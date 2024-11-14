Bartın'da Su Samuru Balık Avlıyor

BARTIN'da sudan çıkarak karada yiyecek arayan, bulamayınca denize dalarak balık avlayan su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurucaşile ilçesinde dün öğle saatlerinde sudan çıkan su samuru, kıyıdaki teknelere ait ağların arasında bir süre yiyecek aradı. Su samuru, yiyecek bulamayınca denize dalarak bir balık avladı. O anlar, limandaki bir balıkçı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Haber-Kamera: BARTIN,