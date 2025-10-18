Bartın'da Sivil Polis Memuruna Otomobil Çarptı

BARTIN'da uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçarken otomobiliyle çarptığı sivil polis memuru Ö.T., yaralandı. Sol ayağı kırılan Ö.T.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Bartın-Zonguldak kara yolunda meydana geldi. Bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Ö.T., Y.Z.A. yönetimindeki 35 CG 2929 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kaçmak için geri manevra yapan sürücü otomobiliyle, sivil polis memuru Ö.T.'ye çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.T., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ayağı kırılan polis Ö.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsü Y.Z.A. gözaltına alınırken, otomobili ise incelenmek üzere otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.