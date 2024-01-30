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Bartın'da Sis Nedeniyle Ulaşım Yavaşladı

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Bartın'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.

Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bartın Ulaşım Hava Durumu Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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