Bartın'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler kontrollü ilerlerken, polis ekipleri trafikte önlem aldı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
