Bartın'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü

Güncelleme:
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler kontrollü ilerlerken, polis ekipleri trafikte önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
