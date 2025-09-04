Haberler

Bartın'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bartın'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir berberde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli kaçarken, babası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Şadırvan Caddesi Aşağı Sokak'taki berberde 3 husumetlisiyle karşılaşan D.R.U, yanındaki silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin geniş güvenlik önlemli aldığı sokakta, olay yeri ekipleri incelemede bulundu.

Kaçan şüphelinin olay yerinde bulunan babası D.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel
Özel'den Tekin'in randevu talebine yanıt: 'İl kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir

Özel randevu için tek şart sundu, Tekin resti çekip tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.