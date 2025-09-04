Bartın'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Bartın'da bir berberde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli kaçarken, babası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bartın'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Şadırvan Caddesi Aşağı Sokak'taki berberde 3 husumetlisiyle karşılaşan D.R.U, yanındaki silahla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polisin geniş güvenlik önlemli aldığı sokakta, olay yeri ekipleri incelemede bulundu.
Kaçan şüphelinin olay yerinde bulunan babası D.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel