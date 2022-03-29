BARTIN'DA SERT GEÇEN KIŞTA 39 KÖYDE HEYELAN MEYDANA GELDİ

BARTIN (DHA) - BARTIN'da son yılların en yoğun kar yağışı yaşanırken, 39 köyde heyelan meydana geldi. Hasar gören yollarda çalışma yapılırken, 3 köye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri Metin Çetin, ' Bartın'da son yılların en yoğun yağışların sonrasında yağmur ve hava sıcaklığının artması nedeniyle 39 köyümüzde heyelan ve toprak kayması yaşandı. Şu anda 3 köyümüzdeki heyelan ciddi orandadır. Ancak bu köylerimize ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor' dedi.

262 köyü bulunan Bartın'da son yılların en yoğun kar yağışlarının sonrasında havaların ısınmasıyla 39 köyde heyelan ve toprak kayması yaşandı. Özellikle Ulus ilçesinin Hisar köyünde 300 metre, Çandır köyünde 100 metre ve Doğan köyünde 90 metre genişliğinde heyelanlar meydana geldi. Hisar köyünde 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolda 300 metre genişliğindeki heyelan nedeniyle kullanılmayan köy konağı yıkılarak, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya başladı. Heyelan nedeniyle köyde çok sayıda elektrik direği de yan yatarak kullanılamaz hale geldi. Hisar, Doğan ve Çandır köylerinde ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Bartın İl Özel İdaresi'ne bağlı 30 iş makinesi ve 60 personelle heyelan oluşan köylerde çalışma başlattı. Kar sularının erimesiyle toprağın yumuşamasından dolayı zaman zaman heyelanların devam ettiği köylerde ekipler, taş tahkimat ve dolgu işlemleri yaparak, toprak kaymasını önlemeye çalışıyor.

İLK BU BÜYÜKLÜKTE HEYELANLA KARŞILAŞTIK

Doğan köyünde yaşayan Yunis Silahdar bu sene çok sert kış şartları yaşadıklarını belirterek, 'Köyümüze giden yolda geçtiğimiz aylarda heyelan yaşandı. Özel idare ekipleri geldi yolu tamir etti, sonra bir kar ve yağmurla birlikte yeniden heyelan yaşandı. Şu anda burası sürekli aşağıya gidiyor. Ekipler yine tamir yaptı ama yeniden heyelan yaşandı. Sadece burası değil komşu köylerimizin çoğunda heyelanlar yaşadık. Daha önce de ufak heyelanlar oluyordu, ama bu sene çok heyelan oldu. İnşallah havaların biraz ısınmasıyla yolumuz yeniden yapılır' dedi.

3 KÖYDE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

İl Özel İdare Genel Sekreteri Metin Çetin, 'Bartın'da son yılların en yoğun yağışların sonrasında yağmur ve hava sıcaklığının artması nedeniyle 39 köyümüzde heyelan ve toprak kayması yaşandı. Şu anda 3 köyümüzdeki heyelan ciddi orandadır. Ancak bu köylerimize ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Bu noktaların bazılarında hala toprak hareketliliği devam ediyor. 30 iş makinesi ve 59 personelle 23 noktada çalışma gerçekleştirdik. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açtık. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde gerekli çalışmaları tamamlamış olacağız' diye konuştu.