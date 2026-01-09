Haberler

Eriyen kar ile sağanak birleşti; Bartın Irmağı taştı

Bartın'da son 2 gündür etkili olan sağanak ve eriyen kar sonucu Bartın Irmağı'nda su seviyesi 4 metreye yükseldi. Piknik alanları ve iskeleler sular altında kaldı, bölge trafiğe kapatıldı.

BARTIN'da sağanak ve eriyen kar sonucu kentin içerisinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, yaklaşık 4 metreyi buldu. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Hem sağanak hem de yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün hızlı şekilde erimesi sonucu kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, yaklaşık 4 metreyi buldu. Çağlayan Piknik Alanı, ırmaktaki su seviyesinin yükselmesi ile polis tarafından şerit çekilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı. Orduyeri Mahallesi'nde de gezi teknelerinin bağlandığı iskele, su altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
