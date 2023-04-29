Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
Güncel Haberler
Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu Bartın'da etkili olan sağanak sonrası kent içinden geçen ırmak seviyesi yükseldi.
Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak sonrası kent içinden geçen ırmak seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde aydınlatma direkleri su altında kalırken araç yoluda kapandı.
Bartın'da etkili sağanak yağış sonrası kent içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları, ağaçlar ve aydınlatma direkleri su altında kaldı.
Arıt çayının Akçalı, Kabagöz, Tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden geçen bölümlerinde de su seviyesinin yükseldiği görüldü.
Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.