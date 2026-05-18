Bartın'da şiddetli yağış Arıt Deresi'nin debisini yükseltti

Bartın'da 2 gündür süren sağanak yağış nedeniyle Arıt Deresi'nin debisi yükseldi, taşma noktasına gelen dere bazı tarım alanlarını su altında bıraktı. Kızıl toprak nedeniyle Bartın Irmağı'nın rengi kırmızıya döndü.

Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Arıt Deresi'nin debisi yükseldi, bazı tarım alanlarını su bastı.

Merkeze bağlı Arıt köyünden geçen Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi.

Dere taşma noktasına gelirken köyde bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Şiddetli akan derenin taşıdığı kızıl renkteki toprak nedeniyle Bartın Irmağı'nın rengi de kırmızıya döndü.

Akarsuyun şiddetli akışı ve kızıl rengi havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
