İnkumu'da Restoranda Yangın Çıktı

İnkumu'da Restoranda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde çıkan yangında bir restoran kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bir restoranda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

