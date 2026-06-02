Otomobil dere yatağına devrildi: 3 hafif yaralı

BARTIN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Ankara kara yolunun Kutlubeyyazıcılar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 74 BG 923 plakalı otomobil, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle yola çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere yatağındaki otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı