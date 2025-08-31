Bartın'da Orman Yangını

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın, Aşağıçerçi köyü mevkisinde çıktı ve yerel halk da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye ediyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
