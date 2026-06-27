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Bartın'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

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Bartın'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Ö. (20) hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gürgenpınarı mevkisinde dün, 34 FUJ 761 plakalı motosikletiyle seyrederken Z.Ç'nin kullandığı 74 BN 660 plakalı otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan Ceyhun Ö. (20) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü Z.Ç. ile otomobildeki M.M.Ç. (18) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T.K. (17) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Akif Yaman
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