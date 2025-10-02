Haberler

Bartın’da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bartın’da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da kaybedilen kontrol nedeniyle park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü Talha Şaban Kundakçıoğlu (18) hayatını kaybetti. Olayın detayları ve soruşturma devam ediyor.

BARTIN'da, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan Talha Şaban Kundakçıoğlu (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Talha Şaban Kundakçıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kundakçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kundakçıoğlu'nun Zonguldak'ın Beycuma ilçesinde bugün ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazıyla toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 535.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu

Boğaz'ın en değerlisi! Tarihi Beyaz Köşk'ü satın alan kişi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.