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Otomobille motosikletin çarptığı kazada yaralanan Ceyhun, kurtarılamadı

Otomobille motosikletin çarptığı kazada yaralanan Ceyhun, kurtarılamadı
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Bartın-İnkumu kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Ceyhun Özdal, hastanede hayatını kaybetti.

BARTIN'da dün otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Ceyhun Özdal (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Bartın-İnkumu kara yolunun Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. İnkumu yönüne giden Zeki Çelik yönetimindeki 74 BN 660 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Özdal'ın (20) kullandığı 34 FJU 761 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile arkasındaki Alperen Taha Kumdalı (18) ise yola savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Zeki Çelik, yanındaki Mustafa Mert Çelik (18), motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile beraberindeki Alperen Taha Kumdalı ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Özdal, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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