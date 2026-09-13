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Bartın'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 21 kişi yaralandı

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Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Kozcağız beldesinden Bartın'a seyreden N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, elektrik direğine çarparak refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince araçlardan çıkarılan 3'ü çocuk 19 yolcu ve sürücüler, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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