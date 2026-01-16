Kestiği ağacın altında kalıp öldü

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan Hakkı Ünal (65), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal'ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi. Ailesi Ünal'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ünal'ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi. Hakkı Ünal'ın cesedi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.