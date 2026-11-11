Bartın'da kedinin devirdiği soba yangına yol açtı, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Bartın'da kedinin devirdiği soba yangına yol açtı, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evde çıkan yangın, kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu halının tutuşmasıyla başladı. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye erleri söndürdü.
Uzunöz köyünde E.Ç'ye ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının, kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu halının tutuşmasıyla başladığı belirlendi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA