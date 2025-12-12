Kayıp kadın ölü bulundu

YAMAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce kaybolan Zehra Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu. Günay'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bölgeye gelen Günay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayhan ACAR/BARTIN,