Haberler

Bartın'da Kavga: Polis Memuru Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru İsmail Y., omzuna sopa isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

BARTIN'da iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru İsmail Y., omzuna isabet eden sopa ile yaralandı. Kavgaya karışan 2'si kardeş 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkına gelen alkollü kişiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga eden kişilerin sopa ile saldırması sonucu polis memuru İsmail Y. omzundan yaralandı. Polis memuru, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan kardeşler F.Ö., F.Ö. ve K.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.