Bartın'da kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Bartın kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttırarak devam eden karın kalınlığı kentte 15 santime ulaştı. Belediye ekipleri, ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Bartın genelinde kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 10 köye elektrik verilemiyor.Bu arada kar yağışı sonrasında köylerde güzel görüntüler oluştu.