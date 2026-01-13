Haberler

Bartın'da kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Bartın kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttırarak devam eden karın kalınlığı kentte 15 santime ulaştı. Belediye ekipleri, ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Bartın genelinde kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 10 köye elektrik verilemiyor.Bu arada kar yağışı sonrasında köylerde güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi