Haberler

Bartın'da Kaçak Avcılarla İlgili Cezalar Kesildi

Bartın'da Kaçak Avcılarla İlgili Cezalar Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda bozayıyı vuran 2 kaçak avcıya toplam 170 bin TL idari para cezası kesildi. Ekipler, fotokapan görüntüleriyle avcıları tespit etti.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanda bozayıyı vuran 2 kaçak avcıya toplam 170 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, önceki gün ilçedeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi. Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıya tüfekle ateş ettiğini, ayının vurulup öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti. R.Ü. ve İ.D.'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.