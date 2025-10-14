Bartın'da İnşaat Alanında Suya Düşen Tilki Kurtarıldı
Bartın Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında su dolu bir çukura düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarılarak ormana salındı. İşçilerin cep telefonuyla kaydettiği kurtarma anı ilgiyle izlendi.
Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'ndeki inşaatta çalışan işçiler, duydukları ses üzerine çevreyi kontrol etti.
İşçiler, bir süre sonra 3 metre derinliğindeki su dolu çukurun içinden dışarıya çıkmaya çalışan tilkiyi fark etti.
Vinç ile çukura inen işçilerden biri, tilkiyi elleriyle yakalayarak vinç yardımıyla dışarıya çıkardı.
Suyla dolu inşaat çukurundan kurtarılan tilki, kısa süre sonra ormana doğru koşarak uzaklaştı.
Tilkinin kurtarılma anları işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel