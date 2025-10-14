Haberler

Bartın'da İnşaat Alanında Suya Düşen Tilki Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında su dolu bir çukura düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarılarak ormana salındı. İşçilerin cep telefonuyla kaydettiği kurtarma anı ilgiyle izlendi.

Bartın'da üniversite kampüsündeki inşaat alanında su dolu çukura düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.

Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'ndeki inşaatta çalışan işçiler, duydukları ses üzerine çevreyi kontrol etti.

İşçiler, bir süre sonra 3 metre derinliğindeki su dolu çukurun içinden dışarıya çıkmaya çalışan tilkiyi fark etti.

Vinç ile çukura inen işçilerden biri, tilkiyi elleriyle yakalayarak vinç yardımıyla dışarıya çıkardı.

Suyla dolu inşaat çukurundan kurtarılan tilki, kısa süre sonra ormana doğru koşarak uzaklaştı.

Tilkinin kurtarılma anları işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e ait çıktı

10 yıllık sır çözüldü! Mağarada cesedi bulunan kadın bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.