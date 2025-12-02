Bartın'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine polis ekipleri trafiği yönlendirdi.
BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye düştü, trafikte sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bartın'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, trafiği yönlendirdi.
