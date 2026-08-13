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Bartın'da Traktör Kazası: 1 Ölü

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Bartın'ın Çöpbey köyünde Hüseyin Arslan (66) yönetimindeki traktör şarampole devrildi. Kazada Arslan hayatını kaybetti. Emekli okul müdürü olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Çöpbey köyünde tarladan evine dönen Hüseyin Arslan'ın (66) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, bulunduğu yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapan Arslan'ın, emekli olmasının ardından köye yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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