Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (3) - Haberler

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Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (3)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (3)

60 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTIKent merkezinde 50 ev ile iş yerinin bodrum katını su bastı.

60 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Kent merkezinde 50 ev ile iş yerinin bodrum katını su bastı. Kozcağız beldesinde de 10 ev ile iş yeri suya doldu. Bartın Valiliği, birçok köy yolu ile köprüde hasar olduğunu bildirdi ancak bu noktalara ulaşım sağlandığını açıkladı. Kozcağız, Kumluca, Hasankadı beldeleri ile Ulus ilçesi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinden kent merkezine gelen ırmaklarda 8 metreye yakın yükselme olduğu da kaydedildi. Yetkililer, belediye hoparlöründen saat başı anons yaparak, gece beklenen yağışa karşı tedbirli olunmasını istedi. Bu arada Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkez ile Kozcağız'da incelemelere yaparak yetkililerden bilgi aldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Valiliği Kozcağız Bartın su Güncel Haberler

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