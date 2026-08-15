Bartın'da deniz yasağı kaldırıldı

Bartın'da elverişsiz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi nedeniyle denize girme yasağı kaldırıldı.

Valilik açıklamasına göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi ve yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda deniz koşullarının yüzme açısından daha elverişli hale geldiği belirtildi.

Vatandaşların can emniyetinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan denize girme yasağının 16 Ağustos tarihi itibarıyla kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında denize girilebilecektir. Vatandaşlarımızın deniz ve hava koşullarını dikkate almaları, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA