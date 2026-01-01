Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bartın'da etkili olması beklenen buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın hissedilen hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin ve kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği; ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda 2 Ocak Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.