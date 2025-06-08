Bartın'da Bozayı Bahçeye Girdi, Cep Telefonu ile Görüntülendi

Bartın'da Bozayı Bahçeye Girdi, Cep Telefonu ile Görüntülendi
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Kurucaşile ilçesinde bir evin bahçesine giren 3 yaşındaki bozayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ayı, bahçede dolaşırken tepki vermeden çalılıkların arasına kayboldu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde bir evin bahçesine giren bozayı, cep telefonu ile görüntülendi.

Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 3 yaşlarındaki bozayı, Liman Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine girdi. Ses duyup dışarıya bakanlar, ayıyla karşılaştı. Evlere kadar yaklaşan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı bahçede pençeleriyle toprağı eşelerken, kendisine seslenen vatandaşlara tepki vermedi. Ayı, daha sonra çalıların arasına girerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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