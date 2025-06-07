Bartın'da Boğulma Olayı: Ensar Akgül Defnedildi

Bartın'da Boğulma Olayı: Ensar Akgül Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün cenazesi baba ocağına getirildi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde gözyaşları döküldü.

Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu (2)

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi baba ocağı Çubuklu köyüne getirildi. Evinin önünde Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından helallik alındı. Daha sonra cenazesi köy camisine getirilen Ensar Akgül'ün ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ensar Akgül, gözyaşlarıyla defnedildi.

Ensar Akgül'ün Kumluca beldesinde bir mermer atölyesinde çalıştığı yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.