Bartın Bacadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ahır yandı
Bartın'ın Akağaç köyünde S.C.'ye ait ahır ve odunluk, bacadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek, evin yanmasını engelledi.
BARTIN'ın Akağaç köyünde S.C.'ye (70) ait ahır ve odunluk, bacadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Akağaç köyünde saat 07.00 sıralarında S.C.'ye ait evin bacasından çıkan kıvılcımlar yan tarafta bulunan ahır ve odunluğa sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel