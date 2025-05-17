Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: İki Kişi Öldürüldü

Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: İki Kişi Öldürüldü
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Mehmet D., kız kardeşi ve eniştesini tüfekle öldürüp, yeğenini yaraladı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi ve eniştesini tüfekle öldürüp yeğenini yaraladı.

Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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