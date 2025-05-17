Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Eş ve Oğul Hayatını Kaybetti
Bartın'da meydana gelen arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan kavgada Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan oğulları Erhan Demirci de hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Mehmet Demirci'nin sorgusu devam ediyor.
OĞULLARI DA ÖLDÜ
Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci'nin öldüğü kavgada ağır yaralanan oğulları Erhan Demirci de hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Mehmet Demirci'nin sorgusu sürüyor.
Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel