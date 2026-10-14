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Bartın'da alkollü sürücüye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verildi, tahliyesine karar verildi

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Bartın'da Edanur Tatlıoğlu'nun ölümüne neden olan alkollü sürücü Furkan Turan, taksirle öldürme suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluğunu gözeterek hükümle birlikte tahliyesine, ehliyetine 1 yıl 6 ay el konulmasına karar verdi.

BARTIN'da kaldırımda durağa doğru yürüyen hemşirelik öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Furkan Turan (26), 'Taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Kaza, 23 Ekim 2025'te Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan'ın kontrolünü kaybettiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Tatlıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polisin 0.83 promil alkollü olduğunu tespit ettiği sürücü Furkan Turan, gözaltına alınıp tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianameyle sanık Furkan Turan hakkında 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak' ve 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Furkan Turan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur avukatları ile Edanur Tatlıoğlu'nun ailesi de duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Furkan Turan, "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum" dedi.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Furkan Turan'ı 'Taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Sanığın ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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