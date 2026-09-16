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Bartın'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

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Bartın'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bartın'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez ilçeye bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında 13 Eylül'de çıkan 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.C.Y, A.D, S.Ç, E.Ç, Ö.Y.K. ve Ş.D. tutuklandı, R.K. adli kontrol şartıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Olay

Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında 13 Eylül'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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