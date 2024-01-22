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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi hayatını kaybetti

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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Fırıncıoğlu, "Hayatımın en güzel anılarının sahibi, can yoldaşım" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında eşinin acı haberini duyurdu.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, hayatını kaybetti. Eşinin vefatını sosyal medya üzerinden duyurduğu paylaşımında Fırıncıoğlu'nun "Hayatımın en güzel anılarının sahibi, can yoldaşım, kıymetli eşim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Yaklaşık 2 hafta önce aniden rahatsızlanan ve bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 63 yaşındaki Hatice Fırıncıoğlu yaşamını yitirdi. Fırıncıoğlu'nun vefatı, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken yarın Şadırvan Camisi'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacağı öğrenildi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL ANILARININ SAHİBİ..."

Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üzüntüsünü şu ifadelerle yansıttı: "Hayatımın en güzel anılarının sahibi, evlatlarımın güzel annesi, 43 yıllık hayat arkadaşım, can yoldaşım, kıymetli eşim Hatice Fırıncıoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi."

Kaynak: AA / Güncel

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