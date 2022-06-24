BARSELONA - Katalanların köklü festivali: "Sant Joan" Sant Joan, Katalanların her yıl 23 Haziran'da kutladıkları köklü festivallerden biri. Ateş, müzik ve dansın bir araya geldiği festival, pandemi nedeniyle iki yıldır coşkulu şekilde kutlanamıyordu. Sant Joan, Katalanların her yıl 23 Haziran'da kutladıkları köklü festivallerden biri. Ateş, müzik ve dansın bir araya geldiği festival, pandemi nedeniyle iki yıldır coşkulu şekilde kutlanamıyordu. Barselona sahilinde toplanan Katalanlar, müzik ve havai fişek eşliğinde güzel havanın tadını çıkarırken çocuklar da aralarında oyunlar oynadı. AA / Ahmet Abbasi - Güncel Güncel Haberler

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