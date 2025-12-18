Haberler

Ankara Barosu Genel Sekreteri Çağlayan: "Hak İhlallerinin Yaşandığı Her Alanda Barolar, Tarafsız Duruş Sergileyerek Doğrudan Müdahil Olurlar"

Güncelleme:
Ankara Barosu Genel Sekreteri Elçin Özge Şimşek Çağlayan, baroların insan hakları açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, avukatların ve baroların, toplumsal muhalefet ve hak ihlallerine karşı denetim görevini üstlendiğini ifade etti.

(ANKARA)- Ankara Barosu Genel Sekreteri Elçin Özge Şimşek Çağlayan, baroların önemine dikkat çekerek, "Barolar, Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan kamusal sorumlulukları bulunan kurumlardır. Hak ihlallerinin yaşandığı her alanda barolar, insan hakları perspektifiyle, tarafsız ve adil bir duruş sergileyerek doğrudan müdahil olurlar " dedi.

Ankara Barosu Genel Sekreteri Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genç Fikirler Kulübü'nün "hukuk kariyerine dair önemli perspektifler ve mesleki deneyimleriyle" buluşmasına katıldı.

Meslek yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunan Çağlayan, avukatlık mesleği dışında herhangi bir alanda kariyer yapmayı hiçbir zaman düşünmediğini ifade etti. Her avukatın meslek hayatının bir döneminde baroyla yolunun kesiştiğini kaydeden Çağlayan, şuyle konuştu:

"2013'te de toplumsal olayların çok ayyuka çıktığı bir dönemde baronun o toplumsal gücüne ihtiyaç duyduğumuzu fark ederek baroyla tanışma fırsatı buldum. ve o günden beri de baronun her kurulu, her merkezinde çeşitli alanlarda görev aldım. Hak mücadelesi avukatlığın temelindedir. Avukatlar; hakkı, hukuku ve adaleti aramak için hem bireysel olarak hem de kamudan aldıkları güç nedeniyle son derece ciddi bir mücadele verirler. Biz, yalnızca bireysel olarak vekillerimizin haklarını değil, Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklı olarak genel anlamda insan haklarını da korumakla görevliyiz.

Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan kamusal sorumlulukları bulunan kurumlardır. Bu sorumluluk, sadece avukatları değil, toplumun tamamının temel hak ve özgürlüklerini korumayı da kapsar. Hak ihlallerinin yaşandığı her alanda barolar, insan hakları perspektifiyle, tarafsız ve adil bir duruş sergileyerek doğrudan müdahil olurlar."

Baroların toplumsal muhalefet açısından önemine de değinen Çağlayan, iktidarın kimliklerden bağımsız bulundukları konum itibarıyla yaptıkları müdahalelerin, insan haklarına uygun olup olmadığının denetlenmesinin önemine işaret etti. Çağlayan, "İktidarda olanlar, yani yetkiyi elinde bulunduran herkes, her zaman insan hakları bağlamında eleştirilmeye ve sorgulanmaya açık olmak zorundadır. Barolar ise insan hakları açısından her türlü önlemi alan ve bu alandaki denetimi sağlayan kurumlardır" diye konuştu.

Çağlayan, her hukuk fakültesi öğrencisinin baroların işleyişine hakim olması gerektiğini, öğrencilerine barolarda bulunan "ön staj programına" başvurmalarının önemini anlattı.

"Hayatta öğrenmek istediğiniz hiçbir şey için geç kalmadığınız bir dönemdir"

Öğrencilerin, geleceğe yönelik tavsiyelerini sorması üzerine Ankara Barosu Genel Sekreteri Elçin Özge Şimşek Çağlayan, şunları kaydetti:

"Kendinize katacağınız çok şeyin olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Zihinleriniz son derece açık. Bence yirmili yaşlar, hayatta öğrenmek istediğiniz hiçbir şey için geç kalmadığınız bir dönemdir. Haliyle çabalamak için de her gün erkendir; her gün yeni bir güne başlayabilirsiniz. İngilizce öğrenebilirsiniz, yeni bir kitap okuyabilirsiniz, bir yeri keşfedebilirsiniz. Yarın sizin cebinizde olacak şeyler; izlediğiniz bir film, takip ettiğiniz bir yönetmen, çok beğendiğiniz bir şarkı, okuduğunuz bir kitaptan size kalan bir an, bir anı olacaktır. O yüzden bugünler çok değerli. Hiç pişman olmayacağınız anılarla, umarım yirmi yıl sonra sizi biz dinliyor oluruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

