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Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
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Bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

KARABÜK'te, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdülsamet Tunç (24), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KARABÜK'te, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdülsamet Tunç (24), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Abdülsamet Tunç'a, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmek isterken yük treni çarptı. Yük treninin altında kalarak metrelerce sürüklenen Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Abdülsamet Tunç'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Makinist ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Hürriyet Güncel Haberler

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