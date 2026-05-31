Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü

Elazığ'da Murat Çelik, boşanma aşamasındaki eşi Derya Çelik ile barışmak için buluştuğu sırada çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay gece saatlerinde meydana gelirken, şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da Murat Çelik, barışmak için bir araya geldiği boşanma aşamasındaki Derya Çelik'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Murat Çelik, boşanma aşamasında olduğu Derya Çelik ile iddiaya göre barışmak amacıyla bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Murat Çelik, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi i için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Çelik gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
