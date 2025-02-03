Barış Manço, Vefatının 26. Yılında İETT ile Anıldı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ), Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'yu, vefatının 26. yılında özel bir etkinlikle andı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 154 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul'un simgelerinden biri olan İETT, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi sanat ve kültür dünyasında derin izler bırakan isimleri anma geleneğini sürdürüyor.

İETT tarafından Barış Manço için özel tasarlanan vefa otobüsü, İstanbulluların ziyaretine sunuldu.

Türk müziğine "Gülpembe", "Arkadaşım Eşek", "Aynalı Kemer", "Halhal", "Kara Sevda", "Dağlar Dağlar" ve "Nane Limon Kabuğu" gibi unutulmaz eserler kazandıran, hazırladığı televizyon programlarıyla 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Barış Manço'nun anısına hazırlanan otobüs, sanatçının fotoğrafları, eserleri ve hayatından kesitlerle donatıldı.

Kadıköy Meydanı'nda halkla buluşan otobüsün tanıtım programına, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve sanatçının eski eşi Lale Manço Ahıskalı'nın yanı sıra çok sayıda İstanbullu da katıldı.

Etkinlik kapsamında Manço'nun şarkıları eşliğinde, Kanlıca Mezarlığı'na gidilerek, sanatçının kabri ziyaret edildi.

İETT'nin tasarladığı otobüs, 16 numaralı Kadıköy-Pendik hattında, sanatçının ismini taşıyan duraktan da geçerek 15 gün boyunca hizmet verecek. Otobüs daha sonra İstanbul'un farklı bölgelerinde sefer yaparak vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.