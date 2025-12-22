Haberler

Cem Karaca, Barış Manço ve Tanju Okan "Üç Büyükler" konseriyle AKM'de anılacak

Güncelleme:
Zer Production, unutulmaz Türk müziği temsilcilerini, Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca'yı anmak için özel bir konser düzenliyor. 10 Ocak 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, Kürşat Başar ve Tevfik Rodos sanatçıları sahne alacak.

Türk müziğinin usta isimlerinden Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca, unutulmaz şarkılarıyla "Üç Büyükler" konserinde anılacak.

Zer Production'un organize ettiği konser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi'nde 10 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.

Yazar, gazeteci ve müzisyen Kürşat Başar'ın anlatımı ve saksafonu ile sahnede olacağı konserde, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tevfik Rodos solist olarak yer alacak.

Uzun zamandır Türkiye ve dünyanın birçok festivalinde sahne alan Başar ve Rodos, "Üç Büyükler" konseri için özel bir repertuvar oluşturdu.

Türk müzik tarihine yön vermiş şarkıların yorumlanacağı konserde, eserlerin orkestra düzenlemeleri projeye özel olarak Kaya Demircan tarafından hazırlandı.

Konserin biletleri, Biletix, Biletinial, Bubilet ve AKM gişesinden temin edilebilir.

