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Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 45 gözaltı

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Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6'sı avukat 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, 45 kişi yakalandı.

Ayşe GÜREL/ Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken, 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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