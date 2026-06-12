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Barış Boyun suç örgütüne operasyon; 45 kişi adliyeye sevk edildi

Barış Boyun suç örgütüne operasyon; 45 kişi adliyeye sevk edildi
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Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli, aralarında 6 avukat da bulunuyor, adliyeye sevk edildi.

Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Ekiz:

iyi bi operasyon yapılmış da kaçak kalan 9 kişiyi de bulurlarsa tam olur yine de iyi bi adım atıldığı görülüyo

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Haber YorumlarıSerpil Kor:

avukatlar da içinde varmış demek ki sistemin içine kadar sızılmış bu örgüt. kadınlar da bu işlere karışıyorsa hepsi eşit suçlu demek bu

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Haber YorumlarıHatice Kılıçarslan:

45 kişi yakalanmış ama 9 kişi hala kaçak durumda o zaman operasyon tam başarılı sayılır mı

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