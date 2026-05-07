Barış Anneleri Heyeti, Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda Öcalan ile Görüşmek İçin Dilekçe Verecek

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret etmesinin ardından yarın saat 11.00'de Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik edeceği Barış Anneleri Heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla "barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere" yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni, saat 14.00'te Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni, saat 15.30'da da AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. Anneler, görüşmelere katılan parti yetkililerine beyaz tülbent hediye edecek.

Heyet, ayrıca yarın saat 11.00'de Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verecek. Heyetin, başvurunun ardından Bakanlık önünde açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA