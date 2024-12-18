Barcelona Guitar Trio & Dance Topluluğu, Paco de Lucia'ya Saygı Konseriyle Buluştu
Barcelona Guitar Trio & Dance topluluğu, flamenko ve İspanyol gitarının ustası Paco de Lucia'ya saygı duruşunda bulunarak Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser gerçekleştirdi. Gösteride, ünlü eserler ve Michael Jackson'ın Medley performansı sergilendi.
Barcelona Guitar Trio & Dance topluluğu, flamenko ve İspanyol gitarının usta bestecisi Paco de Lucia'ya saygı amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu.
AKM'den yapılan açıklamaya göre, gösteride virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango aynı sahneyi paylaştı.
Konserde Paco de Lucia'nın unutulmaz eserleri "Entre dos Aguas" ve "Zyryab" ile besteci Chick Corea'nın ünlü parçası "Spain"in de aralatında olduğu birçok eser seslendirildi.
"Billie Jean" performansıyla tüm dünyada tanınan grup, Michael Jackson'ın Medley eserini de izleyicilerin beğenisine sundu.