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BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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KARAMAN'da Gödet barajına düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Yaşar'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.

KARAMAN'da Gödet barajına düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Yaşar'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı. Yaşar'ın, göle düştükten sonra aracın arka camını kırıp çıktıktan sonra boğulduğu belirlendi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na dün saat 21.00 sıralarında bir aracın düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla aracın yaklaşık 8 metre derinlikte olduğu tespit edildi, dalgıç ekipleri istendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Su Altı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçlar sabaha karşı baraj gölüne girdi. Dalgıçlar, su altında yaptıkları çalışmada 70 FY 356 plakalı hafif ticari araca ve araca yaklaşık 10 metre mesafede sürücü İbrahim Yaşar'ın cansız bedenine ulaştı. İbrahim Yaşar'ın aracın arka camını kırıp çıktıktan sonra boğulduğu belirlendi.

Dalgıçların kıyıya çıkardığı Yaşar'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Araç ise iş makinesiyle çıkarıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı İbrahim Yaşar Karaman Güncel Haberler

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