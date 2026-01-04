Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde banyoda elektrikli sobadan kaynaklanan akıma kapılan 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran yaşamını yitirdi. Aile tarafından hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
İlçeye bağlı İkizce Yaylası'nda Yusuf Cankurtaran (20), banyoda bulunan elektrikli sobanın akımına kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cankurtaran'ın Nevşehir'de üniversite okuduğu, ziyaret için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel