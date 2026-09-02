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BANÜ kontenjanları tamamen doldu, yüzde 100 doluluk korundu

BANÜ kontenjanları tamamen doldu, yüzde 100 doluluk korundu
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, 2026'da kontenjanların tamamen dolduğunu, 2 bin 932 yeni öğrenciyle toplam sayının 19 bin 500'e ulaşacağını açıkladı. Üniversite, 5 yıllık tam akreditasyon aldı ve öğrenci memnuniyetinde Türkiye 23'üncüsü oldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, düzenlenen basın toplantısında üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Boz, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarındaki kontenjanların tamamının dolduğunu, yeni dönemde üniversiteye 2 bin 932 yeni öğrencinin katılmasıyla toplam öğrenci sayısının yaklaşık 19 bin 500'e ulaşacağını belirtti. Üniversitenin son 3 yıldır yüzde 100 doluluk oranını koruduğunu vurguladı.

BANÜ 5 yıllık tam akreditasyon aldı

YÖKAK değerlendirmeleri sonucunda 5 yıl süreyle tam kurumsal akreditasyon aldıklarını açıklayan Boz, BANÜ'nün Türkiye'de bu başarıya ulaşan 34 üniversiteden biri olduğunu söyledi. Boz, TÜMA 2026 sonuçlarına göre de 126 devlet üniversitesi arasında genel öğrenci memnuniyetinde 23'üncü sıraya yükseldiklerini aktardı.

Altyapı ve ulaşım yatırımları sürüyor

Kampüsteki fiziki yatırımlara değinen Boz, 5 bin metrekarelik yeni hizmet binası ile tarihi Redif Kışlası restorasyonunun 2027 sonunda tamamlanacağını, yeni Tıp Fakültesi binasının inşaatına ise 2027'de başlanacağını kaydetti. Boz, günlük otobüs kullanan yaklaşık 10 bin öğrencinin ulaşımını rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve UKOME ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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