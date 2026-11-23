Banten'de bir şeker fabrikasında çıkan yangında 24 kişi öldü, 30 kişiye ulaşılamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Endonezya'nın Banten eyaletindeki bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı. Endonezya polisinin açıklamasına göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, yaklaşık 30 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.
BANTEN, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinde bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı.
Endonezya polisinin yaptığı açıklamaya göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yaklaşık 30 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.
Kaynak: Xinhua